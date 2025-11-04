مصر والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون في الثروة الحيوانية والزراعة

التقى المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وفداً برازيليا رفيع المستوى برئاسة مارسيل موريرا، مساعد وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي للعلاقات الخارجية اثناء زيارته الحالية للقاهرة بصحبة عددا من المسؤولين ورجال الأعمال البرازيليين.

تحسين السلالات وتبادل الخبرات

وخلال اللقاء استعرض الصياد سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة وترصد الاوبئة العابرة للحدود والتي تصيب الثروة الحيوانية وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية والقطاع الزراعي .

زيادة الصادرات المصرية

وبحث سبل زيادة الصادرات المصرية للبرازيل وفقاً لما تمتع به المنتجات المصرية من جودة عالية وأسعار تنافسية، وأكد نائب وزير الزراعة على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البرازيلي، مشيراً إلى حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والذي يتضمن استيراد الذرة وفول الصويا ومستلزمات الأعلاف للسوق المصري فضلاً عن كميات اللحوم والرؤوس الحية التي تستوردها مصر من البرازيل والتي تناسب السوق المصرية، مشددا على أهمية إزالة العوائق أمام تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق البرازيلي.

تحسين إنتاجيات القطاع الزراعي

ومن جانبه أكد مساعد وزير الزراعة البرازيلى على أهمية مصر كشريك تجاري للبرازيل خلال الخمسين عاما الماضية، كما رحب الجانب البرازيلى بدعوة وفد فني مصري لزيارة البرازيل قريباً لبحث سبل التعاون بشكل أكبر.



