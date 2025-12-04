ضبط شخصين بتهمة تصنيع وترويج أدوية مغشوشة في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مالك مكتب للاستيراد والتصدير وعامل بمطبعة، بعد تورطهما في تصنيع وتعبئة الأدوية الطبية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مقلدة، بهدف طرحها في الأسواق والادعاء بأنها مستوردة من الخارج لتحقيق أرباح غير مشروعة، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما 110 عبوات من الأدوية المغشوشة، إضافةً إلى مجموعة كبيرة من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة، وملصقات منسوبة لشركات أجنبية، وأدوات طبية، والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، إلى جانب مبالغ مالية بعملات أجنبية، وسيارة ملاكي، وهاتفين محمولين، تبين بفحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.