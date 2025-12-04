عبدالمحسن سلامة: معالجة تحديات الصحافة واستكمال مشروع الوديعة

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن الحزمة الاقتصادية المتكاملة التي نجح في الحصول عليها لصالح الجماعة الصحفية، ليست من قبيل الوعود أو المحاولات، وإنما هي "مكاسب ملموسة" تم بالفعل إقرارها والحصول عليها.

وقال سلام، إنه سيعلن عن تفاصيلها في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي لا يقتصر فقط على الحزمة الاقتصادية رغم أهميتها، وإنما يشمل أيضا محوري «المهنية والحريات».

حزمة اقتصادية وتطوير المهنة

جاء ذلك في أثناء اللقاء الموسع الذي عقده عبدالمحسن سلامة، اليوم، مع الزملاء الصحفيين بمحافظة الإسماعيلية بنادي الشاطىء التابع لهيئة قناة السويس، حيث استعرض خلاله ملامح برنامج الانتخابي، وما يتضمنه من خدمات من شأنها الارتقاء بالجوانب المهنية والاقتصادية لجموع الصحفيين، ومعالجة التحديات التي تواجه مهنة الصحافة والصحفيين.

وأوضح سلامة أن الحزمة الاقتصادية ستكون الأضخم في تاريخ نقابة الصحفيين، وذلك في سبيل دعم الزملاء الصحفيين وتعزيز مكانتهم وأوضاعهم، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بها مهنة الصحافة، مشددا على حرصه على خدمة أعضاء الجمعية العمومية بكل السبل الممكنة.

وأشار إلى أنه يخوض انتخابات نقيب الصحفيين وفق برنامج يتسم بالشمول والواقعية، حيث يرتكز على محاور ثلاثة أساسية هي: الحريات، والمهنية، والجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الركائز تمثل الأساس لنقابة قوية تدافع عن أعضائها وحقوقهم.

وقال عبد المحسن سلامة إن مهنة الصحافة لا يمكن أن تستمر بدون حرية، وأنه طيلة تاريخه النقابي لم يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق الصحفيين ومكتسباتهم، مضيفا: "برنامجي الانتخابي يتضمن خطوات عملية لتعزيز حرية الصحافة".

وفي ما يتعلق بالجانب المهني، شدد عبدالمحسن سلامة على الأهمية البالغة لاستعادة هيبة نقابة الصحفيين والمهنة ككل، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية ولدى مختلف مصادر العمل، مشيرًا إلى أن لديه خطة مفصلة تشمل جميع المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، ستكون نقابة الصحفيين بمقتضاها سندا حقيقيًا لجميع الصحفيين.

وتطرق سلامة إلى الجانب الاقتصادي من برنامجه الانتخابي، حيث أكد أن كرامة الصحفي تبدأ بتحقيق "الأمان والاستقرار المادي والاجتماعي".. موضحا أن الإجراءات السريعة التي سيقرها حال فوزه بالانتخابات، ستساهم بقوة في تحسين الوضع المعيشي للصحفيين والارتقاء به.

استكمال مشروع الوديعة

وقال إن إنجازاته خلال فترة عمله النقابي السابقة، خير شاهد على قدرته على تحقيق إنجازات ومكاسب ملموسة لصالح جموع الصحفيين، ومن بينها تأسيس معهد التدريب، وتطوير مبنى النقابة، وتقديم خدمات متنوعة للأعضاء.

وأضاف أن تقديم الدعم للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية المتعثرة، يأتي في مقدمة أولويات عمله حال فوزه في الانتخابات، متعهدًا بتجديد مبادرة إنشاء موقع خاص بهم، واستكمال مشروع الوديعة لدعم المتضررين من توقف تلك الصحف.

وتابع عبدالمحسن سلامة قائلًا: «حقوق الصحفيين ليست امتيازات، وإنما هي حقوق مشروعة».. داعيا إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات الشخصية وتنحيتها جانبا.

وأضاف: "المنافسة يجب أن تكون محترمة وشريفة، وأنا حاضر دائمًا للدفاع عن حقوق الزملاء وتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم"