«تعليم الجبهة الوطنية» تعقد ثاني جلساتها بحضور الأمين العام للحزب

عقدت الأمانة المركزية للتعليم في حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عمرو بصيلة، ثاني اجتماعاتها بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب، ونائبه اللواء محمد عصام، في إطار جهود الحزب لوضع رؤية وطنية متكاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في المجال التعليمي.

واستهل القصير الاجتماع بكلمة، أكد خلالها على الأهمية القصوى لملف التعليم، باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي، ومجالًا يمس حياة كل مواطن بشكل مباشر، موضحا أنّ معظم مشكلات التعليم في مصر باتت معروفة، لكنها بحاجة إلى حلول مبتكرة خارج الأطر التقليدية، بينها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية، وتحديث المناهج والمقررات لتواكب مستجدات العصر.

من جانبه، شدد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الأمانة المركزية للتعليم، على أهمية ما طرحه الأمين العام، مؤكدًا أنّ اللجنة تسعى لوضع حلول عملية قابلة للتطبيق تتناسب مع الإمكانات المتاحة، وبما يحقق النهوض الحقيقي بمنظومة التعليم.

واستعرض أعضاء الأمانة عددًا من الدراسات والتقارير حول وضع التعليم في مصر، والتي أبرزت عددا من التحديات الرئيسية بالاستراتيجية، وضعتها وزارة التربية والتعليم لمعالجة عددا من الظواهر السلبية، والتي ساهمت في رفع نسب الحضور وتحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في العمل على الدراسات المشار إليها، تمهيدًا لصياغة رؤية شاملة تساهم بشكل فعّال في حل مشكلات التعليم، ودعم الدولة لتحقيق أهدافها التنموية لصالح المواطن المصري.

عقد الاجتماع بحضور الأمينين المساعدين لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور محمد عبدالرحمن، والمهندس كريم عبد الرحمن، إلى جانب أعضاء الأمانة، الدكتور عصام حجاج، والدكتور هاني منيب، وأمير فتحي، ومصطفى أبو اليزيد.