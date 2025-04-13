نواف سلام يدعو لتوحيد لبنان تحت راية الدولة ومؤسساتها

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من بيروت، أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حضر اليوم إلى ساحة الشهداء في بيروت، ووضع إكليلًا من الزهور على نصب الشهيد المجهول إحياءً للذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، موضحًا أن هذه الذكرى تمثل لحظة فارقة في تاريخ لبنان، حيث تحمل مشاعر الألم والخسارة للمواطنين الذين عايشوا تلك الحقبة المظلمة.

وشدد «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن لبنان يسعى إلى استخلاص العبر من الماضي وتجنب العوامل التي أدت إلى تلك الحرب، خاصة الطائفية والانقسامات السياسية التي ما زالت تلقي بظلالها على الواقع اللبناني اليوم، مشددًا على أنه كان مكان ساحة الشهداء سابقًا نقطة تماس بين مناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة، وكانت بيروت مقسمة بين شرق وغرب خلال تلك الفترة.

الدولة اللبنانية هي الغطاء الكامل لجميع الأحزاب والقوى السياسية

وأضاف أن رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، ألقى كلمة بالأمس أكد فيها على ضرورة أن تكون الدولة اللبنانية هي الغطاء الكامل لجميع الأحزاب والقوى السياسية، موضحًا أن الرئيس عون أكد على ضرورة احتكار السلاح بيد الدولة، ممثلة بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.

ونوه بأن رئيس الحكومة عاد ليؤكد اليوم على نفس الرسالة اليوم من ساحة الشهداء، ضرورة أن تكون الدولة هي المظلة التي تحمي الجميع، مع التركيز على ضرورة استبعاد العوامل التي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية، وأبرزها الطائفية، التي لا تزال تعد واحدة من أكبر التحديات في الحياة السياسية اللبنانية.