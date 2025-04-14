مصر تدعم اليمن إعلاميًا: بروتوكولات تعاون وتبادل خبرات

مصر تدعم اليمن إعلاميًا: بروتوكولات تعاون وتبادل خبرات

مصر تدعم اليمن إعلاميًا: بروتوكولات تعاون وتبادل خبرات

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، والوفد المرافق له.

المواقف المصرية في دعم اليمن لا تزال ثابتة

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الإعلامي في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات وتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين، وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية بما يتوافق مع قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

العلاقات بين مصر واليمن تاريخية

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، إن العلاقات بين مصر واليمن تاريخية وترتبط بحضارة البلدين، مؤكدًا على دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

ومن جانبه أثنى معمر الإرياني، على جهود مصر في تحقيق الاستقرار في اليمن، موضحًا أن المواقف المصرية في دعم اليمن كانت ولا تزال ثابتة على مدار التاريخ.

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