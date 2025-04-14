تخبط سياسي اجتماعي عسكري واسع في إسرائيل وسط مطالبات بوقف الحرب على غزة

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي تخبطا سياسيا وعسكريا واجتماعيا واسعا بسبب توقيع أكاديميين وعسكريين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بجانب انتقادات لاذعة وجهتها المعارضة الإسرائيلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشدد ضد صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

الحزب الحاكم يهاجم رئيس الأركان السابق

بدوره، علق حزب الليكود برئاسة نتنياهو، مبينا أن رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس، يحرّض على قتل رئيس الحكومة، والانقلاب على الديمقراطية، ويجب التحقيق معه.

سخط سياسي بسبب استمرار الحرب على غزة دون جدوى

فيما أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى أن ضباط وجنود الاحتياط بوحدة الناطق باسم الجيش ينضمّون إلى طياري الاحتياط وجنود المدرعات ووحددة 8200 في المطالبة بوقف الحرب واستعادة الأسرى.

نقص في أعداد الجنود الإسرائيليين

في سياق مواز، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد، إيال زامير، كشف عن النقص في القوى البشرية القتالية في الجيش، وحذر زامير من أن ليس كل تطلعات وطموحات السياسيين في الحكومة يمكن تحقيقها.

حراك اجتماعي واسع

اجتماعيا، وقّع نحو 3500 من الأكاديميين، وأكثر من 3000 من العاملين في قطاع التعليم، و1000 من أولياء الأمور، و1500 من سلاح المدرعات، على عرائض تطالب بإعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، لأن استمرارها يخدم مصالح سياسية وشخصية وسيؤدي إلى مقتل المحتجزين والجنود.