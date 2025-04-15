مواليد 3 أبراج يعشقون السينما والفنون.. «اختياراتهم دايما مختلفة»

كتبت: عبير خالد

يميل أصحاب بعض الأبراج الفلكية إلى الذهاب للسينما للمشاهدة الأفلام والاستمتاع بها، إلى جانب متابعة مختلف الفنون الأخرى كالمسرح أو ما شابه، فهم لديهم ميول فنية، تجعلهم مستمتعين بهذه الأجواء مقارنة بغيرها وفقا ل«yourtango».

برج الأسد

يأتي في مقدمة هذه الأبراج التي تعشق السينما والمسرح، مواليد برج الأسد، فهم يشعرون بسعادة غامرة، حينما يذهبون للاستمتاع بأحد العروض المسرحية أو السينمائية، فهم محبين للتفاصيل، ينظرون إلى المحتوى كاملا، ويرغبون في معرفة الهدف الدرامي وراء كل ما يشاهدونه، فهذا ما يجعلهم يحبون السينما والمسرح على وجه التحديد.

برج السرطان

يمتاز أصحاب برج السرطان بالحس المرهف، وهذا ما يجعلهم في الأخير قادرين على اختيار ما يلامس عاطفتهم، ليجدون أنفسهم دوما أكثر ميلا نحو الأفلام الرومانسية والعروض المسرحية من ذات النوع.

برج الحوت

يحب مواليد برج الحوت الاستمتاع بوقتهم كثيرا برفقة عائلتهم وأصدقائهم، وهذا ما يدفعهم في الأخير، إلى الذهاب برفقتهم من أجل مشاهدة أحد الأفلام داخل السينما أو العروض بالمسرح.