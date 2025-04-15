الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد» لدعم ذوي الهمم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد» لدعم ذوي الهمم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد» لدعم ذوي الهمم

في إطار دعم القيادة السياسية لذوي الهمم وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم للمؤسسات المدنية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة «ابني للفئات الخاصة والتوحد» ماراثون رياضي تحت عنوان «اجري من أجل أطفال التوحد».

وانطلقت الفعاليات من البوابة الرئيسية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوي الهمم وأسرهم.

واُختتمت الفعالية بتكريم الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للحاصلين على المراكز الأولى بالماراثون وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين الذين عبروا عن امتنانهم لمشاركة القوات المسلحة في استضافة هذا النشاط الرياضي، وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوي الهمم.

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد» لدعم ذوي الهممالأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد» لدعم ذوي الهممالأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد» لدعم ذوي الهمم

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