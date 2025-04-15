ضبط المتهم بالنصب على عامل توصيل طلبات في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرض لها عامل توصيل طلبات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وأفاد العامل بأنّه أثناء تواصله مع المشكو في حقه للتأكد من العنوان، طلب منه الأخير تحويل مبلغ مالي على رقم هاتف محدد، مدعيًا أنّه سيسدد المبلغ وقيمة الطلب عند توصيله لمحل عمله، وبعد تحويل المبلغ تفاجأ العامل بغلق الهاتف المحمول.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.