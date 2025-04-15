ضبط المتهم بضرب وتعذيب حصان في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سائق عربة كارو أثناء تحميل حمولة زائدة على العربة والتعدي بالضرب على حصان لإجباره على السير، وذلك بدائرة قسم شرطة البساتين.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما سائق العربة الكارو ومساعده، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.