«هيئة الدواء»: ضبط 15 موقعًا للتصنيع غير مرخصة وأدوية مهربة بـ25 مليون جنيه

كثفت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر مارس الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

شمل المرور ما يزيد عن 14 ألف مؤسسة صيدلية من «الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية»، وتنفيذ 151 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ حيث تم ضبط ما يزيد عن 1300 مخالفة، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات وعدسات طبية مجهولة المصدر، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 15 موقعًا للتصنيع غير مرخص، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 25 مليون جنيه مصري.

وتم متابعة تنفيذ ما يقارب الـ 750 خطة تصحيحية لمؤسسات صيدلية مخالفة، وإصدار 36 قرارًا إداريًا بالغلق، و7 قرارات وقف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة