موعد انكسار الموجة الحارة.. هل سنشهد برودة مرة أخرى؟

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده البلاد ويستمر خلال الأيام المقبلة، فمتى سيكون موعد انكسار الموجة الحارة التي أشارت إليها الأرصاد الجوية في بيان لها ومتى تستقر الأحوال الجوية؟

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تصل إلى ذروتها يومي السبت والأحد حيث تتجاوز الحرارة حاجز الـ 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

موعد انكسار الموجة الحارة

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون يومي الإثنين حيث تبدأ درجات الحرارة في أن تكون أقل حدة مقارنة ببداية الأسبوع.



وأشارت عضو الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستكون مستقرة في الارتفاع فقط وستنتهي البرودة مع نهاية أعياد شم النسيم ونهاية شهر 4 أو منتصف شهر مايو، حيث تبدأ البرودة في الاختفاء.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 مارس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.



- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.



- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.



- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.



درجات الحرارة الأربعاء 16 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.



- السواحل الشمالية 23 والصغرى 15 درجة مئوية.



- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.



- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.





درجات الحرارة الخميس 17 مارس



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.



- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.



- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.



جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.