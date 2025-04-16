توزيع جوائز «ترينالي مصر الدولي» للطبعة الفنية اليوم.. وتكريم رواد فن الحفر

ضمن فعاليات ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية، ينظم قطاع الفنون التشكيلية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، حفل توزيع الجوائز الرسمية لترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية، وندوتين فكريتين بمتحف الفن المصري الحديث – ساحة دار الأوبرا، تشكلان امتدادًا للخطاب النقدي والمعرفي للترينالي، ويعقبها تكريم الفنانين المكرمين في هذه الدورة.

فعاليات ترينالي مصر للطبعة الفنية اليوم

الندوة الأولى بعنوان «الطبعة الفنية وتحديات العصر»، من الساعة 5:00 حتى 6:30 مساءً، ويتحدث في الندوة الدكتور حمدي أبو المعاطي والدكتور هاني الأشقر، وتديرها الدكتورة عزة أبو السعود.

الندوة الثانية بعنوان «رؤية لأعضاء لجنة التحكيم الدولية»، من الساعة 7:00 حتى 8:30 مساءً، يتحدث خلالها أعضاء لجنة التحكيم غير المصريين: الدكتورة أليسندرا أنجليني – إيطاليا، الناقد راجيش بونج – المملكة المتحدة، الدكتورة مارتا آنا راتشيك – بولندا، إلى جانب الدكتور أحمد رجب صقر، ويُدير الجلسة الدكتور وليد قانوش رئيس اللجنة العليا.

وكان القطاع قد أعلن أيضًا تنظيم حفل توزيع الجوائز الرسمية للدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، وذلك في تمام الرابعة مساءً من اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، بمتحف الفن المصري الحديث – ساحة دار الأوبرا المصرية.

وتُمنح خلال الحفل 3 جوائز مالية (أولى – ثانية – ثالثة)، و10 جوائز شرفية لأعمال متميزة ضمن مشاركات هذا العام.

يشهد الحفل تكريم 7 من رواد فن الحفر المصريين، وهم: «الدكتور مجدي قناوي – الدكتور مجدي عبدالعزيز – الدكتور مدحت نصر – الدكتور عوض الشيمي – الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن – الدكتور صلاح المليجي – الدكتور حمدي أبو المعاطي».

كما يُكرّم أعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار، والقوميسير العام الدكتور وائل عبدالصبور، وقوميسير الجناح المصري الدكتور هاني الأشقر، والدكتورة عزة أبو السعود عضو اللجنة العليا.