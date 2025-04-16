جدول امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وذلك للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والمقرر أن يبدأ يوم 23 إبريل الجاري ويستمر حتي يوم 30 أبريل.

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يستمر اليوم الدراسي بعد أداء امتحان الشهر، ومراعاة معدل نصف فترة أو فترة طبقاً للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية وفقاً للقرار الوزاري 136.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

- يوم الأربعاء 23 أبريل 2025: امتحان اللغة العربية .

- يوم الأحد 27 أبريل 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الأثنين 28 أبريل 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: امتحان التربية الدينية ومستوي رفيع لمدارس اللغات.

جدول امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

- يوم الأربعاء 23 أبريل 2025: اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 24 أبريل 2025: العلوم والتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأثنين 28 أبريل 2025: الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: الدراسات الاجتماعية ومستوي رفيع لمدارس اللغات.