جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر أبريل الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والمقرر أن تبدأ 27 أبريل 2025 وتستمر حتي يوم 4 مايو 2025.

جدول امتحانات شهر إبريل للصف الأول الثانوي

يوم الأحد 27 أبريل 2025: لغة عربية وتربية دينية.

يوم الأثنين 28 أبريل 2025: لغة أجنبية أولى وتاريخ.

يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: الرياضيات.

يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: الفلسفة والمنطق اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 4 مايو 2025: العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

جدول امتحانات شهر إبريل للصف الثاني الثانوي