جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر أبريل الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والمقرر أن تبدأ 27 أبريل 2025 وتستمر حتي يوم 4 مايو 2025.

جدول امتحانات شهر إبريل للصف الأول الثانوي

  • يوم الأحد 27 أبريل 2025: لغة عربية وتربية دينية.

  • يوم الأثنين 28 أبريل 2025: لغة أجنبية أولى وتاريخ.

  • يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: الرياضيات.

  • يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: الفلسفة والمنطق اللغة الأجنبية الثانية.

  • يوم الأحد 4 مايو 2025: العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

جدول امتحانات شهر إبريل للصف الثاني الثانوي

  • يوم الأحد 27 أبريل 2025: لغة عربية وتربية دينية للشعبتين العلمي والأدبي.

  • يوم الأثنين 28 أبريل 2025: لغة أجنبية أولى وأحياء للعلمي، لغة أجنبية وتاريخ للأدبي.

  • يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: الرياضيات للأدبي والرياضيات البحتة والتطبيقية للعلمي.

  • يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: علم نفس ولغة أجنبية ثانية للأدبي، فيزياء ولغة أجنبية ثانية للعلمي.

  • يوم الأحد 4 مايو 2025: جغرافيا وتربية وطنية للأدبي، وكيمياء وتربية وطنية.

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