رئيس قناة السويس: نعمل 24 ساعة في جميع الظروف.. ونمتلك إمكانيات هائلة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنَّ جائحة كورونا قد ألقت بظلال كبيرة جدا على النقل البحري، وكان هناك إغلاق للموانئ البحرية واضطراب في حركة سفن الحاويات وسلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أنَّ «هناك 2.5 تريليون دولار قيمة انخفاض حركة التجارة العالمية و400 ألف بحار عالق للسفن لا يمكنه الحصول على إجازات ولا يتحرك نتيجة أن المواني كلها لم تكن تستقبل هذه السفن بسبب أزمة كورونا»، مستكملًا أنَّ «قناة السويس لديها قدرات وإمكانيات هائلة ودائما تمتلك حلولًا لمشاكل المجري الملاحي، إذ أن قناة السويس تعمل 24 ساعة في جميع الظروف».

وأضاف ربيع خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: «هناك 3.8% انكماش في حركة التجارة البحرية العالمية، واتخذنا إجراءات سريعة جدا واحترازية بمنتهى الصرامة والقوة واطلقنا خدمة تبدل الأطقم، ووضعنا خطة تسويقية كبيرة وصعبة، واستطعنا كسب عدد من المراكب، وحصلنا على إشادات دولية كثيرة من مؤسسة أرجوس العالمية وأكبر اتحادات الشحن العالمية ومنظمة سي تريد، و3 سنوات متواصلة حصلنا على التصنيف الأفضل لرئيس تنفيذي من تصنيف فوريس».