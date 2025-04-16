الفريق أسامة ربيع: 90% من سفن العالم تمر بقناة السويس

الفريق أسامة ربيع: 90% من سفن العالم تمر بقناة السويس

الفريق أسامة ربيع: 90% من سفن العالم تمر بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات «إيفر جرين» ملحمة مصرية خالصة، بعد أن كانت كل التوقعات تقول إننا نفشل فى هذة المهمة، ولكن بفضل ربنا ورجال هيئة قناة السويس ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لنا جعل الموضوع لا يستغرق أكثر من 6 أيام.

600 مرشد ومهندس شاركوا في حل أزمة جنوح إيفر جرين

وأضاف ربيع، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «استخدمنا نحو 600 مرشد ومهندس خلال الـ6 أيام، و15 قاطرة، و2 كراكة بحرية، و12 حفارا».

وتابع: «وبعد تعويم السفينة كانت هناك مشكلة أخرى وهي أن هناك 422 سفينة عالقة في قناة السويس وبورسعيد، وأنا بقول مفيش بديل لقناة السويس، هناك طرق أخرى ولكنها ليست بديلة للقناة وهي الطريق الأكثر أمانا والأقصر والأفضل في العالم كله».

عبور أكثر من 26 ألف سفينة لقناة السويس خلال 2023

وتابع: «نفذنا خطة متكاملة معدة مسبقًا لعبور السفن المتراكمة بعد انتهاء أزمة الجنوح، وأعلى سفن عدت في قناة السويس كان في 2023 وكانت نحو 26 ألفا و443 سفينة، وقناة السويس آمنة وتتسع لكل أنواع السفن، وإحنا بنقول إننا بنعدي 90% من سفن العالم في قناة السويس».

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