مدبولي: قناة السويس استطاعت تخطى التحديات بفضل دعم الرئيس السيسي المستمر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم المستمر من الرئيس السيسي وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة كانت الدافع الرئيسي لنجاح الهيئة في اجتياز المواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتتالية.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: « نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر كان لها بالغ الأثر في تراجع معدلات الملاحة في القناة، وتراجع الإيرادات المحققة رغم أن مسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس، وهو ما يشكل عبء على مصالح الدولة المصرية باعتبار أن القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي».

وتابع: «الدولة المصرية عملت على خطوات فعالية لوضع حلول جذرية لمسببات الأزمة السياسية وتعويض الاثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعة الثقيلة ومواكبة التوجه العلمي والعالمي الحالي للطاقة النظيفة والمتجددة وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيره من الأنشطة التى تتضمنها خطة الدولة المصرية وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة».