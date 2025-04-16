ضياء رشوان: مصر لديها سجل في دعم القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى شهادة أحد

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الوسيط المصري يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تدافع عن نفسها في هذا الصدد منذ سنوات بعيدة، فالملك فاروق في عام 1948 زار القوات المصرية التي دخلت الحرب ضد الكيان الإسرائيلي في هذا التوقيت، كما أظهرت صورة أخرى الملك فاروق وهو في غزة في العام ذاته.

مصر تدعم القضية الفلسطينية:

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة «إكسترا نيوز»،: «الشعب المصري ورئيسه يدعمان القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي سبق له أن صرح وقال إنني لو اتخذت موقفا ووقفت مع الظلم سيقول شعبي لا».

وواصل: «مصر لديها سجل في دعم القضية الفلسطينية لا يحتاج إلى شهادة أحد أو أن تنكر أو تؤكد شيئا ما في هذا السياق، فالمؤكد يؤكد نفسها دائما، وهو أن هذا البلد دخل كل حروبه -باختلاف رؤسائه- عدا حرب 1956 من أجل فلسطين».

وتابع: «هل تحتاج مصر شهادة حسن سير وسلوك؟ هذا جنون.. نتحدث عن وقائع، فهذا البلد منذ السابع من أكتوبر 2023 لم يصف هذا العدوان إلا بأنه عدوان وحرب إبادة، ولم يصف الذين سقطوا في غزة إلا بالشهداء، وأنا أقول كلاما ليس مجرد رموز، لكنه تعبير عن موقف سياسي واضح».