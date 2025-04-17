مدبولي: قطر تعتزم ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن السيد الرئيس السيسي أجرى زيارة مهمة جدا إلى دولتي قطر والكويت، في إطار التنسيق الدائم الذي يحرص عليه مع أشقائه من قيادات الدول العربية في الملفات التي تهم الأمة العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: «كان هناك توافق تام في ثوابت التحرك بالعديد من الملفات التي تواجه الأمة العربية، وتحديدا القضية الفلسطينية، كما أن هناك حرص من السيد الرئيس على تقوية ودعم العلاقات مع كل دولة من الدولتين».

وتابع: «كان هناك إعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة التي تعتزم دولة قطر ضخها في مصر بإجمالي 7 ونصف مليار، ولامسنا من الجانب الكويتي اهتمام شديد بتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة، والزيارة كانت ناجحة على المستوى السياسي والاقتصادي».