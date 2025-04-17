مدبولي: قطر تعتزم ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار

مدبولي: قطر تعتزم ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار

مدبولي: قطر تعتزم ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن السيد الرئيس السيسي أجرى زيارة مهمة جدا إلى دولتي قطر والكويت، في إطار التنسيق الدائم الذي يحرص عليه مع أشقائه من قيادات الدول العربية في الملفات التي تهم الأمة العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: «كان هناك توافق تام في ثوابت التحرك بالعديد من الملفات التي تواجه الأمة العربية، وتحديدا القضية الفلسطينية، كما أن هناك حرص من السيد الرئيس على تقوية ودعم العلاقات مع كل دولة من الدولتين».

وتابع: «كان هناك إعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة التي تعتزم دولة قطر ضخها في مصر بإجمالي 7 ونصف مليار، ولامسنا من الجانب الكويتي اهتمام شديد بتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة، والزيارة كانت ناجحة على المستوى السياسي والاقتصادي».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا