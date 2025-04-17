بعد تحذير الأرصاد من طقس الساعات المقبلة.. كيف تحمي نفسك في خطوات؟

حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس خلال الفترة الحالية، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، إذ يشهد الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن طقس الغد، مشيرة إلى أن الطقس يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 30 درجة والصغرى 18.

السواحل الشمالية، العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد، العظمى 23 والصغرى 16

جَنُوب الصعيد، العظمى 36 والصغرى 19.

أمراض مصاحبة للطقس المتقلب

بسبب تقلبات الطقس، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض الربيع، ولذلك نوضح كيفية الوقاية من الإصابة به، والإجراءات الوقائية لتجنبه.

الرمد الربيعي هو عبارة عن رد فعل تحسسي ناتج عن تفاعل الجسم مع مواد معينة توجد في البيئة، مثل حبوب اللقاح والغبار، كما أنه نوع من أنواع الحساسية المزمنة التي تصيب الطفل عند سن العامين وينتهي عند سن البلوغ، حيث تبدأ الشكوى مع بداية فصل الربيع ودخول فصل الصيف، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أعراض الإصابة بالرمد الربيعي

هناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الطفل بالرمد الربيعي ومنها:

حرقان في العينين.

الدموع.

إحمرار العين.

هرش في العينين.

إفرازات من العين.

طرق الوقاية من الإصابة بالرمد الربيعي

هناك بعض النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها حال الإصابة برمد الربيعي ومنها غسيل العينين وارتداء النظارة الشمسية في الطقس الحار.

تجنب ملامسة العينين من ضمن النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها، وتجنب الخروج في الأوقات التي يزداد فيها انتشار حبوب اللقاح، وغسل اليدين بشكل مستمر وتجنب لمس الوجه.