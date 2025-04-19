حسين الجسمي يعلن عن أولى حفلاته في ألمانيا: «بالشوق نأتي وبالحب نغني»

حسين الجسمي يعلن عن أولى حفلاته في ألمانيا: «بالشوق نأتي وبالحب نغني»

حسين الجسمي يعلن عن أولى حفلاته في ألمانيا: «بالشوق نأتي وبالحب نغني»

أعلن الفنان حسين الجسمي، إحياءه أولى حفلاته الغنائية في ألمانيا، وذلك يوم 21 يونيو 2025، في قاعة «رودولف ويبير آرينا» بمدينة أوبرهاوزن، أحد أبرز وأرقى المسارح الفنية في أوروبا.

حسين الجسمي يعلن عن أولى حفلاته الجماهيرية في ألمانيا

وكتب الجسمي من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «في ألمانيا لأول مرة، نلتقي في 21 يونيو بـ رودولف ويبير آرينا – أوبرهاوزن، مرفقاً ذلك برسالة وجدانية للجمهور قائلاً: «بالشوق نأتي، وبالحب نغني».

ويشارك إلى جانب الجسمي في الحفل الفنان اللبناني آدم، في أمسية موسيقية تحمل بصمة خاصة ومميزة، وسط تجهيزات تنظيمية كبيرة تحمل المواصفات العالمية.

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