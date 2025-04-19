مدبولي: المصانع المحلية بدأت توفير المواد الخام بدلا من استيرادها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المصانع كانت في الفترات السابقة تميل إلى الاستسهال باللجوء للاستيراد عند احتياجها للمواد الخام، لكن الوضع حاليا تغيّر، إذ أصبحت المصانع المحلية قادرة على توفير تلك المواد ومستلزمات الإنتاج، مضيفًا أن الجهد المبذول حاليًا ساعد في بدء عملية التشبيك بين المجمعات الصناعية والصناعات المغذية، ما أدى إلى تغيير التفكير من الاعتماد على الاستيراد إلى تنسيق وتكامل بين المصانع وهو ما سيحدث فارقًا مهمًا.

أوضح في مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التوجه مهم للغاية عند التوسع في القطاع الصناعي، إذ لا يصح أن تصاحبه زيادة في استيراد المواد الخام، بل يجب الاعتماد على صناعات تكاملية محلية بقدر الإمكان، وهو ما يُعرف بتعميق الصناعة، مشددًا على أهمية دعم المنتج المحلي في مختلف مراحل الإنتاج.

أشار رئيس الوزراء، إلى أن الزيارة شملت مركز تدريب يتبع مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتعليم الفني، التي جرى إنشاؤها في خمسينيات القرن الماضي، وتضم 44 مركز تدريب موزعة على مستوى الجمهورية.

أكد أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لتطوير هذه المراكز وربطها باحتياجات القطاع الخاص، مع إشراكه في تشغيل وإدارة تلك المراكز، كما توجد شراكات أجنبية من خلال برامج معونة أوروبية لدعم هذا التوجه، إلى جانب تعاون واضح مع مصانع القطاع الخاص المصري.