رئيسة «القومي للمرأة» تشهد احتفالية عيد القيامة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية

رئيسة «القومي للمرأة» تشهد احتفالية عيد القيامة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية

رئيسة «القومي للمرأة» تشهد احتفالية عيد القيامة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفالية عيد القيامة المجيد الذي أقامته الطائفة الإنجيلية مساء اليوم، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس، الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية فى مصر، وعدد من عضوات فرع المجلس بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والجهات فى مصر.

وقدمت المستشارة أمل عمار خالص تهانيها للدكتور القس أندريه زكي وللطائفة الإنجيلية بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدة أن هذه الاحتفالات تعكس روح المحبة والأخوة التي تعرفها مصر على مدار تاريخها.

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