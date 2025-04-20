تصل لـ41 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات

شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض معظم أنحاء البلاد لموجة حارة جديدة ترتفع معها درجات الحرارة حيث تصل لـ41 درجة مئوية.

موجة حارة تضرب مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم، إنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية على مختلف أنحاء البلاد، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أبريل.

الحرارة تصل لـ41 درجة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه مع تلك الموجة الحارة، ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري لتصل إلى 39 درجة مئوية، في حين تصل على السواحل الشمالية إلى 36 درجة، وعلى جنوب البلاد تتخطى ذلك لتصل بين 40 إلى 41 درجة مئوية.

كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يصاحب ذلك الارتفاع في درجات الحرارة، نشاط لحركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى يوم الثلاثاء

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى وفقا لبيان الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء المقبل، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية.