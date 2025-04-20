البابا تواضروس الثانى يكتب: مَن يدحرج لنا الحجر؟

أهنئكم جميعاً بعيد القيامة المجيد، وأصلى أن يفيض قلبكم بالبهجة، ويملأ الله أيامكم بروح الرجاء، كما أتوجه بالتهنئة لكل الكنائس القبطية، الإيبارشيات والأديرة القبطية المقدسة المنتشرة فى العالم، التى تُعلن اليوم أعظم رسالة: «المسيح قام! حقاً قام!».

هذا العيد الذى يُجسِّد انتصار الحياة على الموت، والنور على الظلمة، والمحبةِ على كلِّ شر، ففى قيامة السيد المسيح تتجدد البشرية، وتنفتح أبواب السماء لتدشين عهدٍ جديدٍ من المصالحة بين الله والإنسان. إنه اليوم الذى رأينا فيه القبر فارغاً، معلناً أن المسيح قد غلب الموت، وصار الصليب باباً إلى الحياة الأبدية.

ولكنى أقف معكم عند سؤال رددته المريمات وهنّ فى طريقهنّ إلى القبر: «مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا الْحَجَرَ؟» (مرقس 16: 3)، لقد كان هذا التساؤل تعبيراً عن عجز البشرية أمام الحواجز.. لأن حجراً كبيراً كان قد وُضع على باب القبر. كان مستحيلاً على النسوة أن يدحرجن الحجر.. إنه حجر يسدّ الطريق، طريق الحياة.

هذا التساؤل ليس للمريمات فقط، بل هو تساؤل وصرخة للإنسانية، منذ آدم وإلى آخر الدهور، فآدم خرج من الجنة وحمل معه حجر الخطية الذى فصل بينه وبين الله، وتساءل مَن يدحرج هذا الحجر؟ فالخطية والشهوة التى حركت آدم وحواء شلّت إرادته وحرمته من متعة الحياة مع الله.

قايين قتل أخاه هابيل وبعدها صرخ قائلاً: «ذَنْبِى أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحْتَمَلَ» (تكوين ٤: ١٣)، ووضع حجراً بينه وبين كل الناس، وصار «تائِهاً وَهَارِباً عَلَى الأَرْضِ» (تكوين 4: 12)، حتى إنه كان يهرب من البشر لكى يستطيع أن يعيش.

نوح صلى وسط الطوفان: «مَن يرفع حجر الغرق؟»، فقد كانت الإنسانية غارقة فى الخطية، «وَرَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِى الأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ» (تكوين 6: 5)، لقد فسدت البشرية وانتشر الشر والعنف على الأرض، وغرق العالم.

عاش توما أسوأ أسبوع فى حياته يئن تحت حجر الشك والحيرة وعدم الإيمان. ربما تساءل فى نفسه: هل يُعقل أن المسيح قام؟ ثم قال: «إِنْ لَمْ أُبْصِرْ فِى يَدَيْهِ أَثَرَ الْمَسَامِيرِ، وَأَضَعْ إصبعى فى أثر المسامير، وأضع يَدِى فِى جَنْبِهِ، لاَ أُومِنْ» (يوحنا ٢٠: ٢٥).

إن الحجر الذى تخشاه المريمات هو ذاته الذى نعيشه كل يوم، حجر الخطيئة الذى يُثقِل ضميرنا ويُبعدنا عن الله، حجر الألم الذى يظهر فى تجارب الحياة القاسية، حجر الشك الذى يُظلم إيماننا وسط الأزمات. وكل يوم تصرخ الإنسانية: «مَن يرفع أحجار المرض، الفقر، الخيانة، الوحدة، القلق، القساوة، الهموم، الرياء، الكذب، الصراع، الحرب؟!». إن الحجر هو رمز للخطية التى أصابت الإنسان ولكن ماذا فعلت فى الإنسان؟

1- الخطية أصابت الفكر بالظلام:

فالخطية تُفسد العقل والفكر معاً، كما يقول الرسول بولس: «لأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اللهَ لَمْ يُمَجِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلهٍ، بَلْ حَمِقُوا فِى أَفْكَارِهِمْ، وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ الْغَبِىُّ. وَبَيْنَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَلاَءَ» (رومية 1: 21-22)، الخطية تُشوِّش رؤيتنا للحق، وتجعلنا نرى الحق كعدو، والشر كخير، هكذا فعلت الخطية بفرعون، حتى إنه كلما زادت الضربات، ازداد فرعون عناداً، حتى ظن أن قوته تُضاهى قوة الله!، فالخطية جعلته يرى معجزات الله كتهديد لعرشه، لا كرسالة خلاص، وهكذا فقد الاستنارة. كذلك رآه بيلاطس تهديداً له بعد أن طلب منه اليهود: «اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا»، لذلك أمر بجلده وصلبه.

2- الخطية أصابت الضمير بالضعف:

الضمير هو النور الداخلى الذى وضعه الله فى الإنسان ليميز بين الخير والشر، لكن الخطية تُشوه هذه الهِبة، فتصير النفس كسفينة بلا دفة، يهوذا الإسخريوطى بعد خيانة المسيح حاول إسكات ضميره بإعادة الفضة (متى 27: 3)، لكنه لم يجد خلاصاً، لأن الخطية قادته إلى اليأس!

وعندما أخطأ داود وحاول وقتل أوريا (2 صموئيل 11)، حاول إسكات ضميره بالسلطة والكذب، لكن الصوت الداخلى ظل يصرخ: «أَنْتَ هُوَ الرَّجُلُ!» (2 صموئيل 12: 7) على لسان ناثان النبى. فالخطية جعلت داود يُبرِّر جريمته، ويُطفئ صوت الضمير!.

فى محاكمة السيد المسيح أمام المجمع اليهودى والسلطات الرومانية، حيث كان هدفهم هو الحصول على شهادة مزورة تُدين السيد المسيح لتبرير حكمهم عليه. كانوا يطلبون شهوداً زوراً للإدلاء بشهاداتهم ضد يسوع. لم يوافق الشهود على شهاداتهم، إذ كان هناك تناقض بين شهاداتهم.

3- الخطية أصابت القلب بالقساوة:

القلب فى الكتاب المقدس هو مركز المشاعر والإرادة والإيمان، لكن الخطية تُحوله إلى «حجر» لا يَرحم! يقول النبى حزقيال: «أَنْزِعْ قَلْبَ الْحَجَرِ من لحمكم وَأُعْطِيَكُمْ قَلْبَ لَحْمٍ» (حزقيال 36: 26).

الفريسيون رأوا معجزات المسيح لكن قلوبهم كانت «وَغَمَّضُوا عُيُونَهُمْ، لِئَلاَّ يُبْصِرُوا بِعُيُونِهِمْ، وَيَسْمَعُوا بِآذَانِهِمْ، وَيَفْهَمُوا بِقُلُوبِهِمْ» (متى 13: 15). قسوتهم وصلت إلى حد التآمر لصلب السيد المسيح بدعوى «حفظ الناموس»!، الشعب نفسه صرخ أمام بيلاطس البنطى: «اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا»، لم يكتفِ بهذا، بل أيضاً طلب أن يطلق لهم اللص باراباس، أما المسيح فيُسجن ويُصلب رغم أنه لم يفعل خطية.

هذا هو حال الإنسانية، كلها تصرخ، تحتاج من يمد يده ويدحرج الحجر، تحتاج من يشعر بآلامها، وهذا ما حدث عند القيامة، النسوة ذهبن إلى القبر بقلوب خائفة، لكنهنّ وجدن الحجر مُدحرجاً، والملاك يُعلن: «فقال لهن: لا تندهشن! أنتن تطلبن يسوع الناصرى المصلوب، قد قام! ليس هو ههنا!» (مرقس 16: 6).. هذا هو عمل القيامة، فالحجر الذى لا يقدر عليه البشر، دحرجته يد الله القوية، والموت الذى يُرهب الإنسان، هزمه السيد المسيح بصلاحه، والخطية التى تستعبدنا، محاها دمه المقدس.. الله هو الذى يرفع الحجر!، ومن هنا كانت القيامة المجيدة عطية الخلاص لكل البشر، وها هى تُصلح ما أفسدته الخطية.

1- القيامة تُعيد إلى الفكر الاستنارة:

بالقيامة تحول ظلام الخطية إلى نور الحق، كما يقول المرتل: «لأَنَّ عِنْدَكَ يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ. بِنُورِكَ نَرَى نُوراً». (مزمور 36: 9).

بطرس الرسول الذى أنكر المسيح بضعف، بكى (لوقا 22: 62)، لكنه استعاد فكره المشوش بعد القيامة واستنار، وبعظة واحدة كسب آلاف النفوس بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين.

أيها الأحباء، قيامة المسيح هى انتصار النور على ظلام الخطية، فكما دحرج الحجر عن القبر، يريد أن يدحرج كل حجر يُظلم عقولنا. لنصرخ مع المرتل: «أَنِرْ عَيْنَيَّ فَلَا أَنَامَ نَوْمَ الْمَوْتِ» (مزمور 13: 3).

لقد انتقل العالم بالقيامة من الظلام إلى النور «سراج لِرِجْلِى كَلامُكَ وَنُورٌ لِسَبِيلِى» (مزمور 119: 105).

صار الإنسان بطبيعة مختلفة، إذ قيل عنا «أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ» (متى 5: 14). ولذلك نحن فى الكنيسة نصلى صلاة باكر كل يوم مع بداية النور تذكاراً للقيامة المجيدة.

2- القيامة تعيد إلى الضمير الاستقامة:

الضمير المستقيم ليس ضرباً من المثالية، بل هو واقع نعيشه بقوة القيامة. فكما حوَّل المسيح الموت إلى حياة، يُحوِّل انحرافنا إلى استقامة. فيكون الضمير حاضراً، وليس غائباً، ويكون الضمير واضحاً، وليس مستتراً، ويكون الضمير صوتاً مسموعاً فى حياة الإنسان، لنُردد مع المرتل: «اخْتَبِرْنِى يَا اللهُ وَاعْرِفْ قَلْبِى.. انْظُرْ إِنْ كَانَ فىّ طَرِيقٌ باطل واهدنى طريقاً أبدياً» (مزمور 139: 23- 24)، فالضمير المستقيم ليس نتيجة جهد بشرى، بل هبة إلهية من ينبوع القيامة.

القيامة تمنحنا أيضاً رجاءً لا يخيّب. هذا الرجاء يرفع أعيننا فوق هموم العالم، ويجعلنا نسير باستقامة على طريق الملكوت. فالقيامة ليست فقط وعداً بمستقبل مجيد، بل هى قوة حاضرة تُصلح كل اعوجاج فى حياتنا، وتعيد ترتيب أولوياتنا لنضع الله أولاً فى كل شىء. كما نردد فى مزمور التوبة: «قلباً نقياً اخلق فىّ يا الله وروحاً مستقيماً جدد فى داخلى» (مزمور 51: 10)

3- القيامة تعيد إلى القلب البساطة:

«إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ، فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ» (متى 18: 3)، البساطة ليست مجرد حالة عقلية أو أسلوب حياة، بل هى صفة قلبية عميقة تُعيد الإنسان إلى صورة الله التى خُلق عليها. والقيامة تُعيد قلوبنا إلى تلك الحالة من البراءة الروحية.

فى القيامة، نكتشف البساطة من جديد. تُحرِّرنا القيامة من تعقيدات الحياة ومن الأفكار المشوشة التى تملأ أذهاننا. تجعلنا القيامة نعيش بنقاء نية وقلب متواضع أمام الله، واثقين أن كل ما نحتاجه قد أكمله المسيح لنا على الصليب وقام ليمنحنا حياة أبدية.

البساطة هى أن نعيش فى سلام مع الله ومع الآخرين. هى أن نتخلى عن الغش والخداع، وأن نُحِب من قلب نقى دون مصالح أو حسابات. وكما يقول الكتاب: «طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لِأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللَّهَ» (متى 5: 8).

لنستقبل القيامة بفكر مستنير وضمير مستقيم وقلب بسيط، نستقبلها بقلوب مفتوحة للسماء، قلوب خالية من كل حجر يُبعدها عن الله. ولنجعل حياتنا انعكاساً له، نسير خلالها فى نور المسيح القائم من بين الأموات.

كل قيامة وأنتم بخير، ولتكن الاستقامة والبساطة والاستنارة طريقاً لنا، نوراً يضىء قلوبنا وبيوتنا.

«أخريستوس آنيستى.. آليثوس آنيستى»، المسيح قام.. حقاً قام.

ولا يفوتنى أخيراً أن أنتهز هذه الفرصة لكى أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده المبذولة لإعادة السلام فى المنطقة، ونصلى إلى الله ملك السلام أن يحل بسلامه الكامل فى العالم، ويقود أصحاب المسئولية إلى القرار السليم فى الوصول إلى حلول سلمية للسلام والأمان للعالم أجمع.

كما نشكر جميع رجال الدولة المصرية، الذين يبذلون جهوداً جبارة لتحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن العزيز. ففى ظل التحديات الإقليمية والعالمية، تظل مصر قلعةَ أمانٍ بقيادتها الحكيمة، وشعبها الأصيل.

كما نشكر كل الذين قدموا لنا التهنئة بالحضور والمقابلات والمكالمات والرسائل، ونصلى أن يديم الله المحبة والروابط العميقة التى تربط جميع المصريين على أرض هذا الوطن الغالى، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد للجميع.

* بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية