«إكسترا نيوز»: محافظة القليوبية قدمت دعمًا لوجستيًا كبيرًا لتنظيم احتفالات شم النسيم

قال أحمد نبيل مراسل قناة «إكسترا نيوز» من القناطر الخيرية، إنّ القناطر تتميز بمناظر طبيعية خلابة، إذ تقع على ضفاف نهر النيل، وتقدم لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، ويمكن للزوار الاستمتاع بالجلوس على ضفاف النيل، أو ممارسة الصيد، كما تتوفر خيارات ركوب الخيل وركوب الدراجات الهوائية.



وذكر، أنه مع تزايد أعداد الزوار، يبقى الخيار الأكثر شيوعًا هو الاسترخاء تحت الأشجار الكثيفة التي توفر الظل من حرارة الشمس.

محافظة القليوبية قدمت دعمًا لوجستيًا كبيرًا لتنظيم احتفالات شم النسيم



وأضاف أحمد نبيل، في تصريحات مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة إكسترا نيوز، أن محافظة القليوبية قدمت دعمًا لوجستيًا كبيرًا لضمان تنظيم احتفالات عيد شم النسيم بشكل مثالي، ولوحظ تزايد الأعداد تدريجيًا، سواء داخل الحدائق أو في الشوارع الجانبية المجهزة، مما يساهم في توفير أجواء احتفالية رائعة لجميع المواطنين.

توفير خدمات طبية وقائية في كافة المناطق

وذكر، أن وزارة الصحة أرسلت العديد من العيادات المتنقلة إلى القناطر الخيرية، بما في ذلك الحدائق الرئيسية مثل حديقة لؤلؤة الشرق، لتقديم الدعم الطبي للمحتفلين، ومتابعة الحالات الطارئة والتأكد من سلامة الزوار، كما يتم توفير خدمات طبية وقائية في كافة المناطق لضمان تمتع الجميع بأجواء عيد شم النسيم بشكل آمن.





