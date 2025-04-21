تعاون مصري صيني في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وأنظمة الشواحن الكهربائية

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تومبسون مينج رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو SUNGROW الصينية العاملة في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وأنظمة الشواحن الكهربائية وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور الوفد المرافق، لبحث التعاون وسبل الشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والعمل على توطين تكنولوجيا تصنيع بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المهمات الكهربائية.

تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

تناول الاجتماع مجالات عمل المجموعة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها شركاتها التابعة، وحجم توريد المهمات الخاصة بالشركة لصالح الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة في مصر، وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها ضمن خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والراح، وفي ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، والاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الأسواق المحيطة.

إعادة بناء كاملة للبنية التحتية

وأكد عصمت أنّ الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030، وإلى 65% عام 2040.

وأوضح أنّ هناك عملية إعادة بناء كاملة تمت للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا أنّ هناك هناك استراتيجية عمل حكومية يجري تنفيذها لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجال صناعة المهمات الكهربائية.

نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود

وأضاف أن الوزارة لديها برنامج عمل تستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام.

ولفت إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، كما أنّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، كما أنّ مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة.