«معلومات الوزراء» يوثق أجواء أقدم معرض لزهور الربيع في الشرق الأوسط



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل معرض زهور الربيع، وذلك لرصد فعاليات النسخة الـ92 من المعرض.

وتضمنت الفيديوهات جولة داخل المتحف الزراعي المصري الذي يستضيف معرض زهور الربيع، لرصد مشاركة منظمة الفاو في النسخة الحالية من المعرض، وما يحتويه من نباتات نادرة. وكشفت الفيديوهات أن المتحف الزراعي المصري يُعد أقدم متحف زراعي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كما تضمنت لقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة الزراعة.

وكشف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن فعاليات النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع تتميز بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مما يضفي على المعرض صبغة دولية، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يكون المعرض في العام المقبل ملتقى للعديد من الشركات العالمية والدول المختلفة.

حضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين والسفراء والبعثات الدبلوماسية

وقد شهد المعرض هذا العام حضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، والبعثات الدبلوماسية. ويُسهم المعرض في نشر ثقافة التوعية بالحفاظ على البيئة، من خلال الندوات الإرشادية وورش العمل المُقامة على هامشه.

تحديد سعر التذكرة بقيمة رمزية

وأوضحت اللقاءات أن معرض زهور الربيع يوفر جميع سبل الراحة للعارضين والزوار، حيث تم تحديد سعر التذكرة بقيمة رمزية، وتوفير أماكن لانتظار السيارات، بالإضافة إلى تزويد المعرض بعدد من اللوحات الإرشادية، كما تتميز أسعار نباتات وزهور المعرض بالرمزية لتلبية احتياجات مختلف فئات الشعب المصري.

وتضمنت الفيديوهات لقاءً مع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، الذي كشف عن استعدادات الوزارة الخاصة بالمعرض، حيث تم تطوير البنية الأساسية للمتحف الزراعي -مقر إقامة المعرض- وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظتي القاهرة والجيزة، كما تم تنظيم معرض ديارنا على هامش معرض زهور الربيع، من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويضم المعرض نباتات نادرة إلى جانب الزهور الموسمية وكافة مستلزمات الزراعة.

ويضم معرض زهور الربيع زهورًا نادرة، ومشغولات يدوية، وورش عمل، وعروضًا ثقافية، ويُعد منصة للتصدير ودعم صغار المزارعين، وعرض أحدث ما توصلت إليه مصر في عالم الزهور ونباتات الزينة