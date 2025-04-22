ضبط مواد مخدرة بـ6 ملايين جنيه بحوزة عناصر إجرامية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 6 ملايين جنيه، وذلك ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لملاحقة المتهمين وضبط المواد المخدرة المنتشرة بالأسواق.

بمديرية أمن مطروح، تم ضبط عنصر إجرامي وبحوزته أكثر من 11 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وفي مديرية أمن الغربية، تم ضبط عنصر آخر بحوزته 12 كيلوجرامًا من الحشيش، بينما في الإسماعيلية تم ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 25 كيلوجرامًا من المخدر ذاته، أما في الإسكندرية فقد تم ضبط إحدى السيدات بحوزتها 12 كيلوجرامًا من الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المتورطين في جرائم المخدرات والسيطرة على انتشارها.