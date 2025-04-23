مؤتمر «عمومية النسيج» يكشف تفاصيل مصنع «غزل 1»: تكلفته 1.5 مليار دولار

أعلن مؤتمر الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم الأمين العام لاتحاد عمال النسيج العربي والدولي، عن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم، وهو مصنع «غزل 1» التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وأوضح عبدالفتاح إبراهيم الأمين العام لاتحاد عمال النسيج العربي والدولي أنَّ المصنع يُقام على مساحة 62 ألف متر مربع، ويضم 183 ألف مردن و376 ماكينة، بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طنًا يوميًا من الخيوط الرفيعة المستخدمة في صناعة الأقمشة عالية الجودة. كما يتضمن المصنع صالة إنتاج مخصصة للاستفادة من العوادم الناتجة عن عمليات الغزل، وتضم 3 آلاف مردن لإنتاج 17 طنًا يوميًا من الخيوط السميكة المستخدمة في تصنيع أقمشة الجينز.

نقلة نوعية وإضافة قومية

وأكّد أنَّ هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا ضمن المشروع القومي لتطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيوفر ما يقرب من مليار دولار سنويًا من واردات الغزل، مما يعزز من قدرات الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن المصنع يتضمن أربع وحدات رئيسية: الأولى لإنتاج الغزل الرفيع للتصدير، والثانية لإعادة تدوير العوادم في صناعة الجينز، والثالثة للتطبيق والزوي بهدف تحسين خواص الخيوط، أما الرابعة فمخصصة لحرق الوبرة لتعزيز جودة ولمعان الأقطان والغزول المنتجة.

استراتيجية التوسع والتصدير

من جانبه، كشف اللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن المشروع القومي يستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من الأقمشة، و15 ألف طن من الوبريات، بالإضافة إلى 50 مليون قطعة ملابس سنويًا، ما يُتوقع أن يرفع قيمة الصادرات السنوية بمقدار 2.5 مليار دولار، لافتا إلى أن تركيا تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية من الغزل والنسيج، مستحوذة على 34% من إجمالي صادرات القطاع، والتي تجاوزت مليار دولار، بقيمة تقدر بـ343 مليون دولار.

تأهيل الكوادر ورفع الكفاءة

ولفت إلى أنَّ تشغيل المصنع يتمّ وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، ما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشددًا على أهمية تدريب العنصر البشري وتأهيله بما يتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة، موضحا أن النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ستواصل دورها في حماية حقوق أكثر من 1.2 مليون عامل في القطاع، ومواكبة التطور الصناعي الذي يشهده القطاع بفضل توجيهات القيادة السياسية.

احتفاء وطني وعمالي

شهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم مسؤولين من الشركة القابضة، والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد عمال مصر، إلى جانب وفود عمالية عربية ودولية، وسط أجواء احتفالية تزامنت مع عدد من المناسبات الوطنية والدينية، من بينها عيد القيامة المجيد، واحتفالات تحرير سيناء، واقتراب الاحتفال بعيد العمال، وتخلل المؤتمر عروض فنية وطنية وفيديو توثيقي لجهود النقابة العامة، إضافة إلى استقبال حافل لرموز العمل العمالي العربي وسط تصفيق حاد من الحضور، الذي امتلأت جنباته بأعلام الجمهورية، في تجسيد حي لروح الانتماء والاعتزاز بالصناعة الوطنية.