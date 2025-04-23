أستاذ علوم سياسية: ترامب ينظر للنظام العالمي باعتباره عبئا اقتصاديا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر إلى النظام العالمي الحالي باعتباره عبئًا اقتصاديًا على الولايات المتحدة، معتبرًا أن الدول الأخرى استغلت هذا النظام العالمي لتحقيق مكاسب على حساب واشنطن، وهو ما يدفع ترامب إلى المطالبة بـ«نهاية العولمة» بشكلها التقليدي.

وأشار كمال، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «Ten»، إلى أن النظام الرأسمالي نفسه واجه انتقادات كثيرة، ليس فقط من خارجه بل من داخل أروقة الفكر الرأسمالي ذاته، مؤكدًا أن هذه الانتقادات أدت إلى تطوير مفاهيم اقتصادية جديدة، تنطلق من التجربة لا من التنظير فقط.

وأوضح أن الأفكار التي يطرحها الرئيس الأمريكي لا يجب النظر إليها كآراء شخصية ارتجالية، بل هي نتاج مشاورات مع مستشارين اقتصاديين مخضرمين، بعضهم من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار تمثّل محاولة لإجراء مراجعة جذرية للنظام الرأسمالي وتوجيهه نحو التصحيح.

وأكد أن ترامب يضع على الطاولة إعادة تقييم لحرية التجارة الدولية، متسائلًا عن مدى تأثيرها الفعلي على الصناعة الأمريكية، مضيفًا أن ما يحدث الآن هو لحظة اضطراب عالمي، لكنها في الوقت نفسه تشكّل اختبارًا عمليًا لقدرة ترامب على تنفيذ رؤاه الاقتصادية.