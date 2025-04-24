مأزق إسرائيلي متعدد الأبعاد.. دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف خبايا الصراع

كتبت: أية محسن



قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن إسرائيل تعيش حاليا في مأزق داخلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، يتجلى في أزمات دبلوماسية متفاقمة، تهدد صورتها التي لطالما حاولت تصديرها للعالم كدولة ديمقراطية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذا الوجه المزيف بدأ في الانكشاف تدريجيا، إذ وُصفت إسرائيل بدولة «الفصل العنصري»، وذلك بعد تحركات محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعددا من كبار ضباط جيشه مطلوبين للمساءلة تحت تهم تتعلق بالإرهاب.

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني السابق إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط داخلية متزايدة، سواء على مستوى المؤسسات القضائية أو الوزارية، بل وحتى داخل أجهزة الأمن مثل جهاز «الشاباك»، مشيرا إلى أن الاتهامات المتعلقة بالفساد والرشوة طالت رموزا بارزة في الحكومة الحالية، في وقت تواجه فيه تل أبيب عزلة دبلوماسية متزايدة.

وأضاف أن إسرائيل تمارس لعبة نفسية على سكان قطاع غزة، في إطار حرب نفسية متبادلة بين الطرفين، لافتا إلى أن هذه الحرب لن تتحول إلى واقع ميداني ما لم يتشكل تحالف بين قوى اليسار واليمين، في إشارة إلى الجبهتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأشار إلى أن المشهد الحالي يعكس أزمة هوية حقيقية داخل إسرائيل، وأن المستقبل القريب قد يحمل تغيرات كبيرة في توازنات القوى بالمنطقة، خاصة إذا استمرت الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة الإسرائيلية.