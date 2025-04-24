حالة الطقس غدا

توقعت الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلا في أول النهار، ومائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة.