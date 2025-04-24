«الأرصاد» تحذر من انخفاض مستوى الرؤية على محافظات الصعيد بسبب رياح الخماسين
«الأرصاد» تحذر من انخفاض مستوى الرؤية على محافظات الصعيد بسبب رياح الخماسين
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة على مناطق متفرقة من أغلب الأنحاء، التي تعمل على تلطيف الأجواء.
الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض مستوى الرؤية في الصعيد
أضافت الأرصاد الجوية أنه يستمر انتشار الرمال المثارة والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن محافظه أسوان سجلت نشاط للرياح سرعته 40 كم في الساعة، وانخفضت معه مستوى الرؤية الأفقية، وشددت على المواطنين بتوخي الحيطة والحذر.
حالة الطقس غدا
درجات الحرارة غدا
القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.
السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.
شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.
جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.