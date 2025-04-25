كاتب صحفي: ما يحدث في سيناء من تنمية غير مسبوق

كاتب صحفي: ما يحدث في سيناء من تنمية غير مسبوق

كاتب صحفي: ما يحدث في سيناء من تنمية غير مسبوق

كتب: أحمد عبد القادر

قال أحمد رفعت الكاتب الصحفي، إن ما يحدث في سيناء غير مسبوق وقطاع التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة في آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أنّ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إحدى ثمار المشروعات التنموية والقومية بشرق القناة، ومنذ 2014 هناك تنمية غير مسبوقة بسيناء جعلتها معادلة صعبة لأي عدو يفكر المساس بها.

تنمية سيناء بالمشروعات المختلفة كانت واحدة من أحلام المصريين

وأضاف «رفعت» خلال مداخلة هاتفية على «قناة إكسترا نيوز»، أن تنمية سيناء بالمشروعات المختلفة كانت واحدة من أحلام المصريين، إذ شهدت سيناء بناء العديد من المدن والوحدادت السكنية مثل الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة وقرية الأمل و5 مطارات جديدة بناء وتطوير وبناء 5 مواني جديدة.

وتابع أن الوصول إلى سيناء لم يعد أمرا صعبا، فاليوم أصبح هناك 21 نقطة عبور تربط سيناء بمصر، مؤكدا أنه لتعمير سيناء بالسكان يجب توفير جميع الموارد خاصة بعد إنشاء الجامعات ومشروعات التعليم العالى.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا