كاتب صحفي: ما يحدث في سيناء من تنمية غير مسبوق

كتب: أحمد عبد القادر

قال أحمد رفعت الكاتب الصحفي، إن ما يحدث في سيناء غير مسبوق وقطاع التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة في آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أنّ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إحدى ثمار المشروعات التنموية والقومية بشرق القناة، ومنذ 2014 هناك تنمية غير مسبوقة بسيناء جعلتها معادلة صعبة لأي عدو يفكر المساس بها.

تنمية سيناء بالمشروعات المختلفة كانت واحدة من أحلام المصريين

وأضاف «رفعت» خلال مداخلة هاتفية على «قناة إكسترا نيوز»، أن تنمية سيناء بالمشروعات المختلفة كانت واحدة من أحلام المصريين، إذ شهدت سيناء بناء العديد من المدن والوحدادت السكنية مثل الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة وقرية الأمل و5 مطارات جديدة بناء وتطوير وبناء 5 مواني جديدة.

وتابع أن الوصول إلى سيناء لم يعد أمرا صعبا، فاليوم أصبح هناك 21 نقطة عبور تربط سيناء بمصر، مؤكدا أنه لتعمير سيناء بالسكان يجب توفير جميع الموارد خاصة بعد إنشاء الجامعات ومشروعات التعليم العالى.