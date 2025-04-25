«الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا وشبورة صباحًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس غدا السبت الموافق 26 أبريل، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على جنوب سيناء، وجنوب البلاد معتدل على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس غدا ليلا معتدلة فى أول الليل، مائلة للبرودة فى آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، بحسب بيان صادر عن الهيئة قبل قليل.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى نشاط الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

في الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة

في العلمين العظمى 23 والصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة

في السلوم العظمى 24 والصغرى 15 درجة

في سيوة العظمى 30 والصغرى 16 درجة

في رأس غارب العظمى 31 والصغرى 19 درجة

في الغردقة العظمى 32 والصغرى 20 درجة

في سفاجا العظمى 31 والصغرى 20 درجة

في مرسى علم العظمى 32 والصغرى 21 درجة

في شلاتين العظمى 31 والصغرى 21 درجة

في حلايب العظمى 29 والصغرى 21 درجة

في أبو رماد العظمى 31 والصغرى 19 درجة

في رأس حدربة العظمى 29 والصغرى 17 درجة

في الفيوم العظمى 29 والصغرى 17 درجة

في بني سويف العظمى 29 والصغرى 17 درجة

في المنيا العظمى 29 والصغرى 17 درجة

في أسيوط العظمى 30 والصغرى 17 درجة

في سوهاج العظمى 35 والصغرى 19 درجة

في قنا العظمى 35 والصغرى 20 درجة

في الأقصر العظمى 35 والصغرى 18 درجة

في أسوان العظمى 35 والصغرى 19 درجة

في الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 20 درجة

في أبو سمبل العظمى 34 والصغرى 20. درجة



في القاهرة العظمى 28 والصغرى 16 درجة

في العاصمة الإدارية العظمى 29 والصغرى 16 درجة

في السادس من أكتوبر العظمى 29 والصغرى 15 درجة

في بنها العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في منوف العظمى 28 والصغرى 15، درجة

في وادي النطرون العظمى 26 والصغرى 15 درجة

في كفر الشيخ العظمى 29 والصغرى 15 درجة

في المنصورة العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في الزقازيق العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في شبين الكوم العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في طنطا العظمى 27 والصغرى 15 درجة

في دمياط العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في بورسعيد العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 15 درجة

في السويس العظمى 29 والصغرى 15 درجة

في العريش العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في رفح العظمى 28 والصغرى 15 درجة

في رأس سدر العظمى 29 والصغرى 16 درجة

في نخل العظمى 24 والصغرى 09، درجات

في كاترين العظمى 23 والصغرى 18 درجة

في الطور العظمى 29 والصغرى 20 درجة

في طابا العظمى 30 والصغرى 20 درجة

في شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 20. درجة