«فتوى AI».. ثورة رقمية أم فوضى شرعية؟ (ملف خاص)

«فتوى AI».. ثورة رقمية أم فوضى شرعية؟ (ملف خاص)

«فتوى AI».. ثورة رقمية أم فوضى شرعية؟ (ملف خاص)

مع التطور الهائل الذى يشهده العالم فى المجال التكنولوجى بشكل غير مسبوق، أصبح الذكاء الاصطناعى لاعباً رئيسياً فى ميادين الحياة المختلفة، من التعليم والرعاية الصحية، إلى الصناعة والاقتصاد، واليوم ها هو يقترب من ساحات أكثر حساسية وتعقيداً، مثل الفتاوى الدينية ومنظومة العدالة والقضاء، هذا التقدم المثير للدهشة يطرح تساؤلات ملحّة ومتشعبة حول مدى مشروعية وجدوى استخدام الذكاء الاصطناعى فى هذه المجالات، التى لطالما ارتبطت بالحكمة البشرية والخبرة المتخصصة.
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فى العالم العربى، يثير اعتماد بعض الأفراد على أدوات مثل «شات جى بى تى» للبحث عن فتاوى شرعية قلقاً واسعاً بين العلماء والدعاة، الذين يحذرون من خطورة استبدال المرجعية العلمية الراسخة ببرمجيات قد تفتقر للدقة أو الفهم العميق للنصوص والسياقات، فهل يمكن لمنظومة ذكية أن تُدرك تعقيدات الفقه ومقاصد الشريعة؟

وفى المقابل، تتجه بعض الدول لتجربة الذكاء الاصطناعى فى نظم العدالة، بدءاً من تحليل القضايا حتى إصدار الأحكام المبدئية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين مؤيد يرى فيها ثورة إصلاحية، ومعارض يحذر من المساس بالعدالة الإنسانية.. كل هذا يكشف عن مواقف متعددة وتجارب واقعية ترسم مستقبلاً تتقاطع فيه التقنية مع الدين والقانون.

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