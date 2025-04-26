سعر كرتونة البيض اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق.. آخر تحديث

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الدواجن، عن تحديث سعر كرتونة البيض اليوم السبت 26-4-2025 للمستهلك في مصر، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 95 و100 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر نحو 110 جنيهات للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 4 جنيهات.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض اليوم في مصر نحو 115 جنيهًا للمستهلك، ومتوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» 4.5 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم نحو 120 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 5 جنيهات.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

وشهدت أسعار البيض اليوم السبت 26-4-2025، في بورصة الدواجن والمزارع، تحديثًا جديدًا كما يلي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 95 إلى 100 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 110 إلى 115 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن اليوم بين 102 إلى 105 جنيهات، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 إلى 120 جنيهًا.