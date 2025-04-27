الصين تتعهد بدعم اقتصادها وتحقيق أهداف النمو (فيديو)

كتبت: رشا فؤاد

رغم تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين إلا أن الحكومة الصينية تعهدت باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5%، في ظل الحرب التجارية المتصاعدة كشفت السلطات الصينية عزمها تبني سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطا وفاعلية، من أجل بلوغ الهدف السنوي، مؤكدة أنها ستواصل الإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ودفعه نحو الأمام.

جاء ذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «مع تصاعد الحرب التجارية.. الصين تتعهد بدعم اقتصادها وتحقيق أهداف النمو»، مسلطًا الضوء على اتجاه الصين إلى تبني سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطا وفاعلية.

الصين تدعو المؤسسات الدولية لدعم التجارة الحرة

في غضون ذلك، انتقدت وزارة المالية الصينية الحمائية التجارية، كما دعت المؤسسات الدولية إلى دعم التجارة الحرة، ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم شركاءه التجاريين، لكن الصين كانت الأكثر تضررا بعد ما زادت الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية إلى 145%، لترد بكين بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 125% على السلع الأمريكية.

الاقتصاد الصيني يعاني من وطأة أزمات مزمنة

تدور الحرب التجارية الشرسة في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الصيني وطأة أزمات مزمنة يعانيها قطاع العقارات وإحجام المستهلكين عن الإنفاق في ظل التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، كما أن هناك توقعات لنمو الاقتصاد الصيني في العام الحالي إلى نحو 4% أو أقل.

في اجتماع المكتب السياسي للحزب الصيني أكد المسؤولون ضرورة تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الدخل وتحقيق تنمية كبيرة في الاستهلاك في مجال الخدمات.