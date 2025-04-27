زاهي حواس: حماية السائح مسؤولية وطنية

كتبت: أية محسن

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري الكبير وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، أهمية التعامل اللائق مع السائحين، محذرًا من تأثير تصرفات بعض الأفراد القليلة التي قد تسيء لصورة السياحة في مصر.

وقال حواس خلال لقائه عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة، إن هناك قلة من سائقي التاكسي والعاملين في مجال ركوب الجمال والخيل يتعاملون بطريقة غير مناسبة مع السائحين، مطالبًا بضرورة وضع تسعيرة ثابتة لضمان عدم استغلال السائح وحمايته من الممارسات السلبية.

وأضاف «حواس» أن الحفاظ على السائح هو مسؤولية وطنية، مشيرًا إلى أن السياحة تعد مصدر دخل رئيسي لمعظم الأسر المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال العمل في الفنادق أو الشركات السياحية أو الإرشاد السياحي.

وكشف «حواس» عن جهود تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو لتحسين تجربة السائحين، موضحًا أنه تم تنظيم لقاءات مع أصحاب الجمال والخيل ومسؤولي المحافظة والمرشدين السياحيين، حيث تم إعداد مشروع تطويري متكامل بإشراف الدكتور طارق أبو النجا، قبل أن يتم تسليمه للدكتور طارق والي للتنفيذ.

وتابع أن المشروع يتضمن تنظيم حركة السياح القادمين من طريق الفيوم، حيث يتم ركن السيارات بمركز استقبال الزوار، ومنه يتم انتقال السائحين عبر عربات كهربائية حديثة، تستوعب نحو 10 آلاف سائح يوميًا، بما يضمن تجربة مريحة وآمنة ويقلل من التكدس والزحام.



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