عضو مجلس إدارة «بلبن»: 70% من فروعنا مرخصة.. ونفذنا الاشتراطات المطلوبة

عضو مجلس إدارة «بلبن»: 70% من فروعنا مرخصة وبقية الفروع بدأنا العمل فيها مع التقدم بطلبات تراخيص وكنا سنقوم بإستيفائها

وجَّه عبدالرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة «بلبن» وسلاسلها، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستماعه لمطالبهم ومنح الفرصة لتصحيح الأوضاع، مشيدًا بموقف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحرصه الشديد على استمرار دوران عملية الإنتاج في المصانع، قائلاً: «هذا حرص لا يوصف».

وكشف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أنه ابتداءً من اليوم، عادت للعمل 25 فرعًا من سلسلة «بلبن» ومختلف البراندات مثل «كرم الشام»، و«وهمي»، و«عم شلتت»، وغيرها، بعد مراجعة الملاحظات وتصحيح الأوضاع.

وأضاف قائلاً: «بدأنا منذ نحو أسبوع بالتنسيق مع رئيس هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة من خلال إجراءات تصحيحية، حيث نزلت الفرق إلى المصانع بالكامل للمعاينات، وطُلب منا تنفيذ اشتراطات لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين».

وتابع: «ثاني الخطوات كانت مراجعة الفروع وإبداء الملاحظات، وتم إخطار ملاك الشركة بالاشتراطات المطلوبة، وتم تنفيذها بالكامل ثم إعادة معاينتها مرة أخرى».

وعن طبيعة تلك الاشتراطات، أوضح عبد الرحمن عشماوي أنها تشمل احتياطات إنشائية مثل تركيب الأحواض، وستائر الهواء، ومصائد الذباب، وتركيب وإصلاح كل الشقوق في الحوائط والأرضيات، وإصلاح جوانات الثلاجات لضمان الحفاظ على الأغذية مبردة.

كما بيّن أن هناك اشتراطات أخرى من الناحية الصحية، مثل: تركيب ثيرموستات لقياس نسب الرطوبة في المخازن والفروع، وتغيير بعض الطاولات، وطلب ملف باعتمادات الموردين لضمان سلامة الخامات التي يعمل بها المصنع.

وطرحت الحديدي سؤالاً حول الملاحظات التي ذُكرت في البيانات الأولى وقت الإغلاق، مثل وجود بكتيريا وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وعلّق عبد الرحمن عشماوي قائلاً: «حجم تعاملات الشركة كبير للغاية، والمخالفات التي ذُكرت وتم رصدها كانت في جميع البراندات، وليس في (بلبن) فقط، وبالنسبة للشهادات الصحية، فبحسب الاشتراطات، عدم وجود شهادة صحية لشخص أو اثنين من العاملين يُعد في حد ذاته مخالفة».

وسألت الحديدي: «كم عدد العاملين في الشركة؟ وكم منهم لا يملك شهادة صحية؟»، فأجاب عشماوي قائلاً: «العمالة الفعلية داخل الفروع والمصانع تتراوح بين 10 إلى 15 ألف عامل، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة ضمن هذا القِسم، تشمل الموردين والمصانع المرتبطة بنا بشكل مباشر ضمن دورة الإنتاج الكاملة»، متابعاً: «عندما ذكرنا 25 ألف عامل، كان الرقم يشمل فروع الشركة في الخارج أيضاً».

وعن وجود 120 فرعًا غير مرخص، كما ذكر متحدث وزارة الصحة، قال عبد الرحمن عشماوي: «لدينا 70% من الفروع مرخصة، وسألت الإعلامية لميس الحديدي: «كيف تعملون في الفروع غير المرخصة؟»، فأجاب قائلاً: «هناك فرق بين أن أتقدم بطلبات للحصول على التراخيص وأعمل على استيفاء الاشتراطات وأنا أعمل، وهذا مسموح به قانونًا، وبين أن أكون غير مرخص تمامًا كشركة كاملة».

وعن دفع غرامات، وحقيقة أن قيمتها 140 مليون جنيه، أوضح قائلاً: «الـ140 مليون جنيه تخص الضرائب، وهناك أمور لم تنتهِ بعد ونعمل عليها، وهي ما زالت محل نقاش، وشركتنا سددت الضرائب حتى 2023»، متابعاً: «أما بالنسبة للغرامات المتعلقة بالمخالفات، فالأرقام ليست كبيرة».