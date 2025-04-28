من هي مصممة الأزياء الراحلة جينا سلطان؟.. وفاتها صدمت الجميع

خلال الساعات الماضية، خيم الحزن على الوسط الفني وعالم الموضة، بعد وفاة مصممة الأزياء جينا سلطان، خاصة أنها فارقت الحياة بشكل مفاجئ وصادم لأهلها ومحبيها، لذا نستعرض في التقرير التالي معلومات عن مصممة الأزياء جينا سلطان.

من هي مصممة الأزياء الراحلة جينا سلطان؟

مصممة الأزياء الراحلة جينا سلطان من الأسماء البارزة في عالم تصميم الأزياء بمصر والعالم العربي، إذ بدأت رحلتها مع عالم الموضة في 2003، ولكن الانطلاقة الحقيقية كانت عام 2008، وذلك عندما نظمت أول عرض أزياء خاص بها.

وتخرجت مصممة الأزياء الراحلة جينا سلطان في جامعة عين شمس، كما عملت في التدريس الجامعي لعلم النفس بالجامعة ذاتها، إلا أنها فضلت عالم الأزياء والموضة، لذا درست مجال تصميم الأزياء بأكاديمية فلورنسا للتصميم في إيطاليا، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفق لقاءات تلفزيونية سابقة لمصممة الأزياء الراحلة جينا سلطان، كانت شغوفة بعالم الأزياء والموضة منذ صغرها، كما كانت تصمم لكل سيدة مصرية بغض النظر عن وضعها الاقتصادي، وكانت تعتبر والدها الطيار الراحل مصدر إلهام لها ولتحديها الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها.