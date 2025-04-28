وزير الداخلية يكرم النقيب هيثم عبدالحميد معاون مباحث قسم طهطا بسوهاج

كرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من رجال الشرطة المتميزين في مديرية أمن سوهاج، تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك كتكريم لكل مديرية على حدة، واختيار الضباط المميزين فيها تحفيزا لهم.

تكريم معاون مباحث قسم شرطة طهطا

وجاء من بين رجال الشرطة، الذين جرى تكريمهم، النقيب هيثم عبدالحميد، معاون مباحث قسم شرطة طهطا، وجاء فى برقية التكريم: «يسرني أن أعرب لكم عن خالص الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهود موفقة، راجيا أن يكون هذا التكريم حافزا لكم ودافعا لزملائكم نحو مزيد من التفاني في الأداء والإخلاص بالعطاء، من أجل الوفاء برسالة الأمن النبيلة مع أطيب تمنياتي القلبية».

ويأتى تكريم وزير الداخلية لرجال الشرطة المتميزين، في إطار سياسة الوزارة لتكريم رجال الشرطة المتميزين في أداء عملهم، نظرا لجهودهم وتميزهم، ما أسهم في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة، وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء، وبحيث تكون تقديرا وتحفيزا لهم ولزملائهم.

وشهد التكريم حضور كل من: اللواء أحمد جمال، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء صبري عزب، مساعد الوزير مدير الأمن، واللواء محمود طه، مدير المباحث بمديرية أمن سوهاج.