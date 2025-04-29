مديرة مدرسة دمنهور عن واقعة الطفل ياسين: المراقب المالي لا يعمل لدينا

كشفت وفاء إدوارد، مديرة إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، تفاصيل واقعة الاعتداء على الطفل ياسين، مؤكدة أن المتهم لا يعمل بالمدرسة بشكل رسمي.

المراقب المالي لا يتبع المدرسة

وأضافت «إدوارد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»: «المراقب المالي لا يتبع المدرسة ولا يعمل على قوتها، بل هو موظف يتبع مطرانية البحيرة، ومهمته مراجعة الحسابات المالية الخاصة بالمطرانية فقط».

وأردفت أنها استُدعيت للتحقيق أمام النيابة العامة عدة مرات وتم الاستماع إلى أقوالها، وتمت تبرئتها مرتين، مشيرة إلى أن القضية باتت الآن بيد القضاء.

القضاء العادل سيقول كلمته في النهاية

وتابعت: «القضاء العادل سيقول كلمته في النهاية، وحتى لو كنت متهمة، أنا ملتزمة بانتظار كلمة القضاء. النيابة استمعت إلى أقوالي مرتين وثلاث مرات وعشر مرات، وأنا واثقة أن العدالة ستأخذ مجراها».

وعلقت على وجود المتهم داخل المدرسة قائلة: «المراقب المالي تابع لمطرانية البحيرة التي كان يرأسها الأنبا باخوميوس - رحمه الله -، وكانت مهمته مقتصرة على مراجعة الشؤون المالية فقط، ولا علاقة له بالطلاب أو بالنشاطات التربوية».

وتعود الواقعة إلى العام الماضي، حين تعرض الطفل ياسين، البالغ من العمر ست سنوات، للاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.