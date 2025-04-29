ساعات قليلة ويكون ملف قضية طفل مدرسة البحيرة، أو بالتحديد الطفل «ياسين» الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، على منصة محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، ملف القضية المتهم فيها رجل في العقد الثامن من عمره، وبالتحديد 78 عامًا، موظف على المعاش يعمل مديرًا ماليًا في مدرسة الطفل ياسين.. النيابة العامة أحالت المشتبه فيه إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجني عليه ياسين داخل «حمام» المدرسة في شهر يناير من العام الماضي، وبالتحديد بداية شهر يناير 2024.. ملف القضية يحتوي على البلاغ المقدم من أسرة الطفل، وتحريات المباحث، وأقوال الطفل الضحية، وتقرير الطب الشرعي، وأقوال الشهود ومديرة المدرسة، وأقوال المتهم، لتصدر المحكمة حكمها في القضية بشأن المتهم «ص. ك»، طبقًا لما ورد في التحقيقات ومن وقائع أوراق القضية.



في الساعات الأولى من صباح غدٍ الأربعاء الموافق 30 أبريل لعام 2025، يتذكر الطفل ياسين ما حدث له قبل قرابة 14 شهرًا، يتذكر ما ألحق به المشتبه فيه من أذى، وللمرة الثانية يكون وجهًا لوجه معه بعد أن تعرف عليه من قبل في عرض النيابة العامة أثناء التحقيق في بداية الواقعة.. هل يتذكر ويتعرف عليه بسهولة كما كان من قبل؟



تجد في ملف القضية أن الطفل «ياسين» حضر من قبل إلى النيابة العامة، وبالتحديد في سرايا النيابة بمدينة دمنهور، واستمع المحقق لأقواله وأكد أنه تعرض للاعتداء على يد المتهم داخل حمام المدرسة، وأدلى بأوصافه وباسمه أمام المحقق.. أيضًا هناك مواجهة أجرتها النيابة العامة بين المشتبه فيه والطفل الضحية، إذ حضر إلى النيابة المشتبه فيه، وأثبتت النيابة حضوره، وتبين أنه يدعى «ص. ك»، 78 سنة، موظف بالمعاش، وكان يرتدي جاكت رمادي اللون، وأسفله قميص أبيض اللون، ويرتدي كوفية، وبنطلونًا أسود اللون، وحذاءً جلد أسود اللون، وعندما سأله محقق النيابة: هل أنت مستعد لإجراء العرض القانوني على الطفل المجني عليه؟ أجاب قائلًا: «أيوه».



اتصل المحقق بالطفل ياسين للحضور والمواجهة بينه وبين المشتبه فيه، وتوجه المحقق بصحبة المتهم إلى إحدى قاعات المحكمة، واستوقف عددًا من الأشخاص، وكانوا قرابة 3 أشخاص يشبهون المتهم في أوصافهم وطولهم.. ورتب المحقق الأربعة، إذ كان ترتيب المتهم رقم 2 بين الأربعة، وبعدها أدخل الطفل ياسين للتعرف عليه، وللوهلة تعرف الطفل على المشتبه فيه بكل سهولة وأشار إليه، وقال للمحقق: «ده مستر صابر اللي اعتدى عليا في حمام المدرسة»، كما قال من قبل في التحقيقات.. وأخرج المحقق الطفل مرة أخرى، وغير ترتيب الأشخاص المعروضين، ورتب المتهم رقم 3، وبعدها طلب من الحرس إدخال الطفل، وبمجرد دخوله وللوهلة الأولى تعرف على المتهم، وأكد للمحقق: «هو ده اللي ارتكب الواقعة واعتدى عليه».

تفاصيل الواقعة وملف القضية يحمل الكثير من التفاصيل، من بينها تقرير الطب الشرعي، وجاءت أقوال الطبيب الشرعي المكلف بالكشف على الطفل المجني عليه، بالإضافة إلى نص تقرير الطب الشرعي الرسمي الذي جاء بناءً على طلب نيابة مركز دمنهور.





جاء في التقرير أن الكشف الطبي تم بتاريخ 14 فبراير 2024 بمكتب الطب الشرعي، حيث تم فحص الطفل لبيان ما إذا كان تعرض لاعتداء جنسي أو محاولة ذلك، وتحديد نوع الأداة المستخدمة في حال وجود آثار عنف.



وأكد الطبيب في تقريره أن الطفل لا يعاني من أي إصابات خارجية أو داخلية حديثة أو قديمة، لكن تبين وجود اتساع قطره حوالي 1 سم، دون إمكانية الجزم إذا كان هذا الاتساع حديثًا أم قديمًا.



وأشار التقرير إلى أن هذا الاتساع «قد يكون ناتجًا عن محاولة ممارسة علاقة جنسية أو نتيجة لأسباب طبية أخرى مثل ضعف العضلات أو أمراض الأعصاب».



وشدد التقرير على أنه لا يمكن اعتبار الاتساع دليلًا قاطعًا على حدوث اعتداء، خاصة في ظل عدم وجود آثار إصابات أو تمزقات أو علامات التئام، سواء قديمة أو حديثة.



وأثناء التحقيق معه من قِبل جهات التحقيق، قال الطبيب الشرعي إنه قام بمناظرة الطفل عند وضع السجود، ولم يلاحظ وجود أي آثار لإصابة سواء حديثة أو قديمة.



وأضاف: «حالة الطفل كانت طبيعية، ولم يكن يشكو من أي أعراض ظاهرة وقت الفحص».



وأكد الطبيب أن الكشف جاء بناءً على قرار النيابة العامة ووفقًا لمذكرة وصف الواقعة، وأن الاتساع «جائز الحدوث من اعتداء أو محاولة اعتداء، لكنه بمفرده لا يشكل دليلاً دامغًا على حدوث اعتداء جنسي بالإكراه».



وفي رده على استفسارات النيابة، أوضح الطبيب أنه لا يمكن الجزم بشكل يقيني بحدوث اعتداء، كما لا يمكن تحديد تاريخ دقيق لحدوث الاتساع أو ما إذا كان مرتبطًا بزمن الواقعة.



ورجّح أن الاتساع يمكن أن ينتج عن استخدام اعتداء أو عن طريق أمراض عضلية وضعف عام في الجسد، وأضاف أن بعض الحالات الطبية مثل الأنيميا أو الهزال أو ضعف الأعصاب قد تؤدي أيضًا إلى الاتساع دون وجود اعتداء.



في ملف القضية تجد أيضًا أقوال أسرة الطفل التي تتهم المشتبه فيه بالاعتداء وهتك عرض ياسين بالإكراه داخل حمام المدرسة، وحدثت له إصابات نتيجة الاعتداء.



وفي أوراق القضية تجد أقوال إحدى المعلمات بالمدرسة التي جاءت كالتالي:



س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: أنا أخصائية اجتماعية.



س: منذ متى وأنتِ تباشرين ذلك الاختصاص؟

ج: من 2018 من أول ما المدرسة فتحت.



س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي أعرفه عن الموضوع اللي يخص الطفل أن في «ناني» بتاخده للحمام والأستاذ بيعتدي عليه جنسيًا ووالد الطفل جالنا يوم في أول الترم الثاني وأخذ كل متعلقاته من الخزانة الخاصة بالطفل الموجودة بالفصل بس أنا مشفتهوش، ولما سألنا هو مش جاي قالوا لا لأنه تعبان وعنده الحصبة وأخذ كل حاجات الطفل ومشي.



س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا سمعت الكلام ده في أول الترم الثاني.



س: وما كانت حالة الطفل أثناء اليوم الدراسي؟

ج: الميس كانت دايمًا بتشتكي لي منه بأنه مش مركز معاها وشقي شوية.



س: وهل من ثم أشخاص مسموح لهم بالدخول أو التواجد أو أخذه خارج نطاق رياض الأطفال بالمدرسة؟

ج: لا خالص.



س: من المسموح له أن يستلم الطفل عقب الانتهاء من اليوم الدراسي؟

ج: بيكون ولي الأمر أو سائق مع الطفل وبيكون معاه كارنيه تعريف بالطفل واللي بيستلمه ولي الأمر من المدرسة في أول العام الدراسي.



س: وهل من ثم وقائع حدثت أو أُبلغت بها أثناء تواجد الطفل بفترة الراحة من قبل؟

ج: لا خالص.



س: وما مدى معرفتك بالمتهم؟

ج: اللي أعرفه عنه إنه شخص محترم جدًا ومراقب مالي للحسابات بتاعة المدرسة.



س: وما مدى معرفتك بسالف الذكر؟

ج: أنا عارفاه بس من المدرسة.



س: منذ متى وهو يزاول العمل؟

ج: اللي أعرفه إنه بقاله كتير في المدرسة من ساعة ما فتحت.



س: وما هو بداية عمله ونهايته أثناء تواجده بالمدرسة؟

ج: هو بيجي يوم أو يومين في الأسبوع بالكثير عشان بيراجع شغل الحسابات، بس معرفش بيجي إمتى وبيمشي إمتى.



س: وما هو مكان تواجده بالمدرسة أثناء فترة تواجده؟

ج: هو على طول بيبقى موجود في مكتبه.



س: وأين يقع مكان مكتبه تحديدًا داخل المدرسة؟

ج: هو مكتبه موجود في المبنى اللي في النص، وهو عبارة عن مبنى كله إداري في الدور الأول.



تفاصيل كثيرة داخل ملف القضية التي تحمل رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، على منصة المحكمة لتصدر حكمها العادل في القضية.