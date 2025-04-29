تداول 759 شاحنة و12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

تداول 759 شاحنة و12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

تداول 759 شاحنة و12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، عن أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة وصل إلى 10 سفن، وجرى تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و759 شاحنة و105 سيارات، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و337 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و422 شاحنة و15 سيارة.

استقبال السفينتين القاهرة و«FUTURE ID»

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين القاهرة و«FUTURE ID» فيما تغادر السفينتين «دليلة» و«الحرية 2»، بينما استقبل الميناء أمس 3 سفن، وهي «أمل، والحرية 2، وعمان»، وغادرت السفينتين «القاهرة وأمل».

وجرى تداول 2900 طن بضائع، و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن وهي «آور، وكوين نفرتيتي، والحسين، وآيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2315 راكبا بموانيها.

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