«حرص ولا تخون».. الدليل الشامل للتعامل مع المتلونين في حياتك

«حرص ولا تخون».. الدليل الشامل للتعامل مع المتلونين في حياتك

«حرص ولا تخون».. الدليل الشامل للتعامل مع المتلونين في حياتك

كتبت: شروق مراد

الألم الحقيقي لا يأتي من التغيير بل من الشعور بالخداع، الذي يحول حياة البعض إلى كذبة كبيرة، تعكر صفو أذهانهم وتشعرهم بالضعف وعدم والأمان، لذا فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع المتلونين دون فقدان الثقة بالنفس.

تقدم الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، عبر بودكاست «ستايل بوك» الخاص بـ«الوطن»، الدليل الشامل للتعامل مع الأشخاص المتلونين في الحياة، كالتالي:

أوضحت «رشوان» أن الطيبة والإنسانية ليست ضعفًا، ولا تعني عدم القدرة على الرد، فلا يجب أن مبادلة المتلونين بنفس طريقتهم، لذا يمكن اتباع مجموعة من النصائح:

نصائح للتعامل مع المتلونين

  • وضع حدود مع الآخرين في بداية التعارف، لتجنب الدخول في مشاكل.
  • الابتعاد عن الأشخاص المؤذية دون مواجهة.
  • الحصول على الحكمة من أي مشكلة والاستفادة من الدرس جيدًا، بعيدًا عن معاقبة النفس.
  • التصالح مع النفس والابتعاد عن قسوة القلب.
  • التخلص من الخوف الداخلي.
  • عدم تكرار الخطأ.
  • الفضفضة سواء بالتحدث مع شخص ذو ثقة أو الكتابة على ورق.
  • وتعد أهم نصيحة هي معالجة الجرح، والتخلص من الضغوط النفسية، حتى لا تطغى القسوة على القلوب الطيبة، بل يجب أن تظل نقية، تتصالح مع الآخرين بدون تكرار التجربة مرة أخرى.

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