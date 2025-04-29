«حرص ولا تخون».. الدليل الشامل للتعامل مع المتلونين في حياتك

كتبت: شروق مراد

الألم الحقيقي لا يأتي من التغيير بل من الشعور بالخداع، الذي يحول حياة البعض إلى كذبة كبيرة، تعكر صفو أذهانهم وتشعرهم بالضعف وعدم والأمان، لذا فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع المتلونين دون فقدان الثقة بالنفس.

تقدم الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، عبر بودكاست «ستايل بوك» الخاص بـ«الوطن»، الدليل الشامل للتعامل مع الأشخاص المتلونين في الحياة، كالتالي:

أوضحت «رشوان» أن الطيبة والإنسانية ليست ضعفًا، ولا تعني عدم القدرة على الرد، فلا يجب أن مبادلة المتلونين بنفس طريقتهم، لذا يمكن اتباع مجموعة من النصائح:

نصائح للتعامل مع المتلونين