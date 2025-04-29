شهدت الجلسة الأولى لمؤتمر المستشفيات الجامعية المنعقد حاليًا في رحاب كلية الطب جامعة عين شمس، مناقشة التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين بمختلف المستويات، والتي أدارها الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.

رؤية كبيرة لتطوير القطاع الطبي

وأكد صلاح أن دور المستشفيات الجامعية يتمثل في التدريب والتأهيل وهرمها يبدأ بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن التطوير في مستشفيات قصر العيني بدأ بإعادة النظر في أجور الأطباء والكوادر المختلفة، منوهًا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجور المديرين 30 ألف جنيه وكحد أقصى 50 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك نظرة ثاقبة للوائح المادية لأعضاء هيئة التدريس في كليات الطب من أجل تقديم خدمة طبية متميزة، وأنه يجب أن تكون هناك لائحة مالية للتدريب وهو مقترح نتمنى تطبيقه.

التدريب الطبي من أهم الموضوعات التي تواجه المستشفيات الجامعية

ومن جهته، أكد الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس الدمرداش، أن التدريب الطبي من أهم الموضوعات التي تواجه المستشفيات الجامعية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين إدارة خاصة للتدريب وبدأنا عمل عدد من الاجتماعات الدورية لتقديم التدريب الجيد للطلاب بمختلف مراحلهم وجامعاتهم.

وتابع أن تدريب الأطباء الامتياز هو الأهم في التدريب ويجب أن تكون هناك آليات لكيفية تدريب وإعادة النظر في رواتبهم وبدلاتهم، ويجب العمل أيضًا على تدريب المدربين.