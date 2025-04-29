أكد الوزير المفوض الدكتور منجى على بدر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن المشروع القومى المصرى ليس مجرد بناء وتشييد، بل رؤية تنموية شاملة، تسعى لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتحقيق نهضة حقيقية ومستدامة، تستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة، وقال فى حواره لـ «الوطن» إن مصر تواجه التحديات السكانية والموارد برؤية تنموية تعزز العدالة الاجتماعية، وفيما يلى تفاصيل الحوار.

■ كيف ترى دور المشروع القومى لمصر فى تحقيق التنمية؟

- يُعد المشروع القومى لمصر حجر الزاوية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يركز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادى عبر مشروعات متنوعة، حيث تمثلت تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية فى تحقيق النمو الاقتصادى، والمساهمة فى المشروعات لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر على المستوى الدولى، كما برزت الأهمية الخاصة التى توليها الدولة لملف العدالة الاجتماعية، والتى من خلالها تعمل ضمن مبادرات على تقليص الفجوات بين الريف والحضر، وتحسين مستوى المعيشة فى المناطق النائية، وخاصة برنامجى «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، وفقاً لمعايير الاستدامة البيئية، مع التركيز على الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية.

■ ما أبرز التحديات التى تواجه المشروعات الحالية فى مصر، وكيف يمكن التغلب عليها؟

- يتمثل أبرز التحديات فى عدة محاور، تشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والقانونية واللوجيستية، مثل عدم استقرار سعر الصرف فى الفترة الماضية، وارتفاع معدلات التضخم، والبيروقراطية، وتعقيد بعض الإجراءات الحكومية، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يحد من فرص نموها واستمراريتها، إضافة إلى التغييرات المفاجئة فى بعض القوانين، أو الضرائب التى تؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وكذا نقص العمالة الماهرة، ومشكلات سلاسل الإمداد والاستيراد، بسبب القيود على العملة الصعبة، أو بسبب تأخر الإفراج الجمركى، ومن أبرز الحلول، التى تتبناها الدولة، استقرار ملف السياسات النقدية والمالية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والرقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير قروض منخفضة الفائدة، وإنشاء حاضنات أعمال، وتسهيلات ضريبية، وكذا الاستثمار فى التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبنى سياسات تحفيزية للمستثمرين.

■ هل تعتقد أن الإنفاق على المشروعات الحيوية، كالصحة والتعليم، يكفى للوفاء بمتطلبات هذه القطاعات؟

- رغم الزيادة الملحوظة فى مخصصات الصحة والتعليم، غير أن النسبة المخصصة لهذين القطاعين من الناتج المحلى الإجمالى لا تزال أقل من الاستحقاق الدستورى، وضرورة التوازن بين الإنفاق على المشروعات القومية، وقطاعات التنمية البشرية، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، كما أن الدستور المصرى ينص على تخصيص 10% من الناتج المحلى للصحة والتعليم والبحث العلمى، لكن هذا لم يتحقق فعلياً فى معظم الموازنات الأخيرة، وقد وصل الإنفاق على البنية التحتية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مبلغ 11 تريليون جنيه، لتحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً ومجتمعياً.

■ كيف يمكن للمشروعات الصغيرة أن تسهم فى حل مشكلات كالفقر والبطالة؟

- ساهمت المشروعات الصغيرة فى مواجهة الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وسريعة، مع زيادة الدخل، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومى، حتى تحول الفرد من «باحث عن فرصة» إلى «مُولّد للفرص»، ما ساهم فى تمكين الفئات المهمشة، ودعم الاقتصاد المحلى، وتشجيع الابتكار وروح المبادرة، ولضمان نجاح المشروعات الصغيرة، لا بد من توفير تمويل ميسر بفوائد مخفضة، والتدريب على ريادة الأعمال والتسويق.